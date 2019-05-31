TÜGVA’nın terlikleri, Ensar’ın çilingir parası, İzmit Belediyesi’ne ödetilmiş

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de AKP’den CHP’ye geçen tek belediye olan İzmit belediyesinin başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bilal Erdoğan’ın da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Ensar Vakfı’nın bölgede yaklaşık 1 milyon lirayı bulan masraflarının, ilçenin önceki AKP yönetimi tarafından karşılandığını açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, basın toplantısında. Fotoğraf: izmit.bel.tr

Kocaeli gazetesinin haberine göre, İzmit belediyesinde bir basın toplantısı düzenleyen Hürriyet, kendisi hakkında göreve gelir gelmez ‘işçi kıyımı’ yaptığı iddialarıyla ilgili konuştu. Hürriyet, söz konusu işçileri işten çıkartmadığını, kendilerinin ayrıldığını söyleyerek, iddialara konu olan işçilerden bazılarını bizzat arayarak, işten kendi istekleriyle ayrıldıklarına ilişkin beyanlarını aldı.

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AKP’li belediye dönemini eleştiren Hürriyet, “Burayı akraba cennetine çevirmişler” dedi. Belediye başkanı, “AK Parti kadın kolları başkanı Betül hanımın eşi Şaban bey burada çalışıyormuş. Şaban bey de kendi isteğiyle işten ayrıldı. AK Parti kadın kolları başkanının eşinin benimle çalışmak istememesi çok normal” diyerek, haksız işçi çıkarttığı iddialarına tepki gösterdi.

Hürriyet, göreve gelmesinden bu yana haksız maaş alanları ve gereksiz harcama kaynaklarını eksilterek, ‘Bir buçuk ayda bir trilyon liralık tasarruf yaptıklarını’ da ifade etti.

‘Bekanın be’si belediye, ka’sı kasası’

Açıklamalarına “Hak aramak değil, hak yemeye devam edememenin sancıları bunlar. ‘Beka’nın ne olduğu çok iyi anlaşıldı. Be’si belediye ka’sı kasası. Makamı tepe tepe kullanmışlar” diyerek devam eden Hürriyet, TÜGVA ve Ensar Vakfı’nın masraflarının AKP dönemindeki İzmit belediyesi tarafından karşılanmasına ilişkin, şunları söyledi: “Şimdi TÜGVA’nın işlerine gelelim. Şimdi size neleri bizim karşıladığımızı açıklayayım. 54 bin liraya tefrişat alımı, terlik, kahve, çay, ayna, çilingir vs. her şeyi biz karşılamışız. Yahu TÜGVA’nın terliğini bile biz karşılamışız. Toplamında bizim tahminimiz 1 milyonu bulacak gibi görünüyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyeyim hepsini tamamladığımda tam rakamı elbette açıklayacağım. ENSAR Vakfı’da aynı şekilde. Çilingirini bile ENSAR Vakfı’na biz göndermişiz.”