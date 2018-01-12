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Yaramazlara biraz batar!

Trump’a kızan ABD’nin Panama büyükelçisi istifa etti

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ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley istifa etti.

John Feeley. (Fotoğraf: Reuters / Arşiv)

Feeley’in istifası, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkeleri için ‘bok çukuru’ ifadesini kullandığının haberleştirilmesinin ardından geldi.

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Trump’ın Oval Ofis’te mültecilerle ilgili toplantıda Kongre üyelerine “Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?” dediği öne sürülmüştü

Trump ise üslubunun sert olduğunu ancak bu ifadeyi kullanmadığını söylemişti.

‘Zamanı geldi’

Büyükelçi Feeley’in istifa mektubunda ‘bir takım politikalara katılmasa bile başkana ve yönetimine apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun da zamanının geldiğini’ yazdığı belirtildi.

Büyükelçi, 9 Mart’ta kişisel nedenlerle emekliye ayrılmaya karar verdiğini de kaydetti.

Feeley, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında Temmuz 2015’te Panama büyükelçiliğine atanmıştı.

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