Trans kadın Hande Şeker cinayeti: Sanığa müebbet ve onlarca yıl hapis

İzmir’de trans kadın Hande Şeker’i öldüren polis memuru Volkan Hicret’e müebbet ve onlarca yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Alsancak ilçesinde yaşayan Şeker, 9 Ocak 2019’da Hicret tarafından evine vurularak öldürülmüştü. İddianamede, Hicret’in Şeker’in aynı evdeki arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu ve gasp ettiği, diğer arkadaşlarını da yaraladığı belirtilmişti.

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Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Şeker’in ailesi, kadının annesinin son arzusunun sanığa en ağır cezanın verilmesi olduğunu ifade etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da üst sınırdan ceza istedi.

Mahkeme, sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 21 yıl hapis cezası verildi.

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Ayrıca sanık, ‘nitelikli yağma‘ suçundan üç kez beş yıl altı ay, ‘yaralama’ suçundan iki kez dokuz ay, ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın haksız tahrik ve iyi hal indirimi taleplerini reddetti. Öte yandan Şeker’in avukatlarının ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talebi de reddedilmiş oldu.