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Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Cemal Polat, bölgede başlatılan kaya gazı sondaj çalışmalarının Trakya’da bir çevre felaketine neden olabileceğini savundu.

‘Trakya insanını bekleyen felaket’

DHA’nın haberine göre Norveç ve Kanada merkezli iki firmanın Tekirdağ bölgesinde izin almadan sondaj çalışması yaptığını öne süren Polat şunları söyledi: “Trakya insanını bekleyen bir felaket var. Özellikle son günlerde Tekirdağ bölgesinde Norveç ve Kanada firmalarının iki tana sondaj çalışması yaptığını öğrendik. Bunlar yasal olarak izin alınmadan yapılan sondajlar ve kaya gazı ölçüm tespit çalışmalarıymış. Büyükşehir belediyesine gelen bir talep var. Bize de büyükşehir belediyesi ulaştı. Trakya kaya gazı anlamında zengin. Ama kaya gazının özellikle yaratacağı çevre boyutunu felaketini göz önünde tutmamızda yarar vardır.”

‘Taşların kırılması fay hatlarının kırılması demek’

Doğalgaz gibi üst katmanlarda değil taşların altındaki derin katmanlarda biriken kaya gazını açığa çıkarmak için 640’tan fazla kimyasal madde kullanılarak bu taşların parçalanması gerektiğini anlatan oda başkanı şöyle devam etti: “Bu ne demektir? Bir Trakya bölgesi depremi bölgesi olduğu için bu taşların kırılması fay hatlarının kırılması demektir. Depremin daha şiddetli bir şekilde oluşmasını tetiklemektir. İkinci bir olay 640 küsur tane kimyasal kullanılacak. Bu kimyasallar toprak ve havanın zehirlenmesi ve burada yaşayan canlı yaşamın yok olması anlamına gelir.”

‘Anlam veremiyoruz’

ABD’de kaya gazı çalışmalarının çevre örgütlerinin mücadelesi sonucu durduğunu savunan Polat “Ama ne hikmetse bizim ülkemizde bakanlık bu bölgede yaşan insanlarımızın ve geleceğimizin özellikle ve özellikle tarımsal faaliyetlerin en yoğun olduğu en zengin bölgeyi gözden çıkarmalarını anlamıyoruz. Buna anlam veremiyoruz” diye konuştu.