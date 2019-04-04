TKP’ye Tunceli’yi kazandıran ‘komünist başkan’a ‘ertelemeli’ mazbata

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı olarak girdiği seçimde Tunceli belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’na mazbatası verilmedi.

Fotoğraf: Ferit Demir/DHA

Maçoğlu, 17 bin 967 geçerli oyun 5 bin 887’sini alarak yüzde 32.77’yle belediye başkanı seçilmişti.

Reklam

‘Komünist başkan’ olarak bilinen Maçoğlu, bugün beraberindekilerle görevine başlaması için gerekli mazbatasını almak için il seçim kuruluna gitti.

Dersim'deki kayyum oyunu sonrası Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan açıklama https://t.co/BSeGFezcM1 pic.twitter.com/8omJNAuk3C — soL Haber (@solhaberportali) April 4, 2019

Kuruldaki görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Maçoğlu, mazbatanın kendisine verilmediğini söyledi. Maçoğlu, yetkilinin mazbatanın verilmeme nedeni olarak ‘güvenlik gerekçesi’ni gösterdiğini, ancak içeriğine dair bilgi verilmediğini aktardı.

Reklam

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Maçoğlu’nun açıklamasının ardından şunları kaydetti: “31 Mart 2019’daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun mazbatası hazırlanarak 5 Nisan 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir.”

