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THC çıkmadı: Kenevir yaprağı logolu soğuk çayın satışı yasaklandı

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Üzerinde kenevir yaprağı taşıyan ‘c+swiss cannabis’ isimli soğuk çayın satışı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) çalışmasıyla yasaklandı.

Ürün, yasal olarak marketlerde satılıyordu.

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Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre; ‘fantastik doğal his’ sloganıyla satışa sunulan soğuk çayın tanıtımında şu ifadeler yer alıyordu: “Yoğun iş stresini yaşadığınız günlerde rahatlamak ve zihninizi düşüncelerden arındırmak için kenevirli soğuk çay içebilirsiniz. Mide, bağırsak hastalıklarına iyi gelen kenevir alternatif tıpta uzun yıllardır kullanılan bitkiler arasında yer alır. Yatıştırıcı ve uyarıcı etkisi sayesinde yorgunluk ve uykusuzluk sorunlarının geride kalmasına yardımcı olur. Kenevir çiçeği özü (% 0.00015) içerir ancak THC içermez” ifadesi yer alıyordu.

THC çıkmadı

Ege Üniversitesi Madde Bağımlığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Ensitüsü’nde Anabilim Dalı Başkanı Serap Annette Akgür liderliğindeki araştırmacılar soğuk çayın içerdiği maddeleri inceledi.

İncelenen soğuk çayda THC tespit edemedi ancak üzerinde kenevir yaprağı olan bir logoyla ‘bilinçaltında’ esrar kullanımını çağrıştıracak ifadelerle satılmasının özendirici bir yönü olduğu kaydedildi.

Konu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM’in 25. Bilim Kurulu Toplantısı’nda gündeme geldi ve ürünün reklam ile satışının durdurulmasına karar verildi.

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