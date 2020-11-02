Temsilci atamak için sosyal medya şirketlerine tanınan süre doldu

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre bugün doldu.

1 Ekim’de yürürlüğe giren uygulama ile Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bu şirketlere temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için 2 Kasım’a kadar süre tanımıştı.

Kapatmaya kadar gidiyor

Sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Süreç devam ederse, Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu daha sonra yüzde 90’a kadar çıkabilecek. Bu da söz konusu sosyal ağ sağlayıcısının fiilen kapatılması anlamına geliyor.

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Facebook’un temsilci atamayacağı bilgisi paylaşılmıştı, Rus sosyal medya platformu VK ise temsilci atayan ilk firma oldu.

Kulis

Geçen hafta basına yansıyan kulis haberlerine göre, henüz adım atmayan sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilcilik açmak için 3 Kasım’daki ABD seçimlerini ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu bekliyor.