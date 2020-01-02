Taksim’deki yılbaşı kutlamasında polisin uçurduğu ‘drone’u jandarma ‘tehlikeli’ diye düşürdü

İstanbul’da, Taksim Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamasında görevli polislerin uçurduğu ‘drone’ jandarma ekipleri tarafından düşürüldü.

Fotoğraf: DHA

Jandarmanın, polisin meydanda ‘drone’ uçurduğundan habersiz olduğu ve tehlikeli olarak değerlendirildiği için düşürdüğü belirtildi.

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Kentteki kutlamaların adreslerinden olan meydanda hem polis hem de jandarma personeli görev yaptı. Atlı ve köpekli polisler görev yaparken bu yıl ilk kez İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu’nda görevli polisler de onlara destek verdi ve meydanda ‘drone’ uçurdu. Ancak polisin uçurduğu ‘drone’, jandarma bünyesindeki dronesavar ekibi tarafından düşürüldü.