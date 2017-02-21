Tahliye edilen HDP’li Baluken yeniden tutuklandı

Kısa süre önce tahliye edilen HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tekrar tutuklandı.

Baluken’e ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı toplantı’ ve ‘yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

HDP’li vekil, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.

AA’nın haberine göre tahliyesine itiraz edilen Baluken, Ankara’da gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadesi alınan Baluken, yeniden tutuklandı.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti. Baluken’in tekrar tutuklanmasıyla sayı 13’e yükseldi.