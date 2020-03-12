Tabip odası başkanı: Türkiye’de ‘corona’ testi yaygın yapılmadığı için geç saptandı

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Türkiye’de ‘corona’ testi yaygın yapılmadığı için virüsün geç saptandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Prof. Dr. Saip “Hafif seyreden vakaları da çok saptayamadık. Türkiye’de testin yaygın yapılışı da söz konusu değil” dedi.

Reklam

“Havaların ısınmasıyla virüsün etkinliğinin azalacağını öngörebiliriz” diyen belirten Prof. Dr. Saip şöyle devam etti: “Ancak yeni tip corona virüsle ilgili seyirin nasıl olacağı konusunda henüz net bilgilerimiz yok. Virüs kendi içinde mutasyonlar geçirebiliyor. Bu nedenle ancak bütün süreç tamamlandıktan sonra her şeyi çok net ve kesin konuşabilir bilim dünyası.”

‘Bilgi gizleniyor imajı yaratılıyor’

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmaların başlatılmış olmasının ‘bazı bilgiler gizleniyormuş’ imajı yarattığını belirten Prof. Dr. Saip şunları söyledi: “Emir komuta zincirindeki açıklamalar, ast-üst ilişkisi içindeki açıklamalar millete güven telkin etmiyor. O yüzden de halktan, bizim gibi bağımsız bakabilen kurumlara çok fazla sorular geliyor. Gerçekten vaka var mı yok mu? Hakikaten hazırlıklı mıyız diye teyit etmek istiyorlar.”