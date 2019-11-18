‘Suriyelileri istemiyoruz’ diyen eski AKP milletvekiline partiden ihraç istemi

Eski AKP milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın, Suriyelilerle ilgili attığı tweet’ler yüzünden partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildiriliyor.

Pelin Gündeş Bakır. Fotoğraf: Twitter

Sosyal medyada yer alan haberlerde, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun bugünkü (MYK) Toplantısı’nda, 24’üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

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Kararın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda oy birliğiyle alındığı da kaydedildi.

‘Trump, Suriyelileri vatandaşlığa alır mısınız, demiş’

Pelin Gündeş Bakır’ın 15 Kasım’da paylaştığı tweet dizisinde şu ifadeler yer alıyordu: “Trump’la görüşmede Trump açık açık Suriyelileri vatandaşlığa alır mısınız? demiş. Kendisine zaten seçici olarak alıyoruz şeklinde cevap verilmiş. Suriyelilere hiçbir surette vatandaşlık verilmemelidir. Aksi takdirde Anadolu’da Türk kültürü yok olur.Türkiye Ortadoğu ülkesine döner.

Bu beyandan Suriyelilere vatandaşlık verilmesini kimin istediğini anlıyoruz: ABD. Amaç, İslam dünyasının Avrupa’ya açılan kapısında Türklüğü yok etmek, melezleştirmektir. Türkiye’yi yoksullaştırmak, ortalama eğitim düzeyini düşürmek, Türk kültürünü, Türk milletini yok etmektir.

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İnsan haklarının, kadın haklarının olmadığı, iç savaş ortamından gelen, eğitim&ekonomik düzeyi çok düşük 5 milyon insana ABD vatandaşlık verir mi? Türk milletinin sırtına büyük bir hörgüç yüklüyorlar.Madem öyle ABD neden Meksika sınırına duvarlar örüyor?Latinlere vatandaşlık verse ya…

Türk milletinde Türklük şuuru yok edildi.Türk milliyetçileri uyutuldu.Üniversitelerde akademisyenler çocuklarımıza milliyetçilik fikri aleyhine indoktrinasyon yaptı. Milliyetsiz bir toplum yaratılmak istendi ki Türkiye çöksün. Türkiye’yi ayakta tutacak ruh Türk milliyetçiliğidir!

Suriyelileri istemiyoruz. Onurlu bir şekilde ülkelerine dönsünler. Türkiye Cumhuriyeti Türk’tür. İlelebed Türk kalacaktır.”