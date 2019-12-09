‘Suriyelileri istemiyoruz’ diyen eski AKP’li vekil partiden ihraç edildi

AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Twitter’da, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşı çıkan ve “Suriyelileri istemiyoruz” diye yazan eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın ihraç edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Aydın, geçen ay, Twitter’daki paylaşımı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. 24’üncü dönem milletvekilinin ihraç gerekçesi ‘parti içtüzük kurallarına uymamak.’

Reklam

Bakır, ihracına neden olan tweetlerde şu ifadeleri kullanmıştı: “Suriyelileri istemiyoruz. Onurlu bir şekilde ülkelerine dönsünler. Türkiye Cumhuriyeti Türk’tür. İlelebed Türk kalacaktır...

Türk milletinde Türklük şuuru yok edildi. Türk milliyetçileri uyutuldu.Üniversitelerde akademisyenler çocuklarımıza milliyetçilik fikri aleyhine indoktrinasyon yaptı. Milliyetsiz bir toplum yaratılmak istendi ki Türkiye çöksün. Türkiye’yi ayakta tutacak ruh Türk milliyetçiliğidir!…

Suriyelilere hiçbir surette vatandaşlık verilmemelidir. Aksi takdirde Anadolu’da Türk kültürü yok olur.Türkiye Ortadoğu ülkesine döner.“