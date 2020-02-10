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Yaramazlara biraz batar!

Suriye ordusunun İdlib’deki topçu ateşinde beş asker hayatını kaybetti

Suriye ordusunun İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hedeflerine yönelik top atışında beş asker hayatını kaybederken, beş asker de yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle dendi: “İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat’ta yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.”

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Reuters’a bilgi veren kaynaklar, TSK’ya ait Taftanaz’daki gözlem noktasına Suriye hükümeti tarafından saldırı düzenlendiğini ve karşılık verildiğini bildirdi.

Türkiye’nin İdlib’e yönelik Suriye tarafından yapılan saldırılara karşı çok sayıda asker gönderdiğini söyleyen üst düzey bir yetkili İdlib için kısa sürede sonuç almak için çalıştıklarını belirtmişti.

Son olarak, 3 Şubat günü İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu yedisi asker sekiz işi hayatını kaybetmişti.

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