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Suriye ordusu: Türkiye’nin saldırılarına cevap verilecek

Suriye ordusu muhaliflere karşı taarruzlarını engellemekle itham ettiği Türkiye’nin saldırılarına cevap vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Suriye ordusunun saldırıları sonucu geçen haftadan bu yana 13 Türk askeri İdlib’de hayatını kaybederken, Ankara gözlem noktaları bulunan İdlib’e askeri ve ekipman sevkiyatını artırdı. Ankara’nın desteklediği Suriyeli muhalifler Türk topçusunun desteğiyle Suriye hükümet güçlerine yönelik karşı taarruz başlattı.

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Suriye ordusu dün yaptığı açıklamada Ankara’yı İdlib ve Halep’teki silahlı muhalifleri destekleyerek Suriye’nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı.

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