Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de Suriye’deki hükümet güçleri tarafından yapılan saldırıları konuşmak için Rusya’dan bir heyet beklediklerini ve daha sonra ihtiyaç olursa liderlerin biraraya geleceğini söyledi.