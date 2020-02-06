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Yaramazlara biraz batar!

Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişi sürüyor. Geçen hafta Suriye hükümet güçlerinin eline geçen bölgenin ikinci büyük yerleşimi Maaret en-Numan kasabasından sonra İdlib’de stratejik yol kavşağında yer alan Sarakib kasabasının da Suriye askerlerinin kontrolüne geçtiği bildiriliyor. Kasabadaki çatışmalarda, Türk topçusunun Suriye hükümet güçlerine ateş açtığı da belirtildi.

Suriye askerlerinin Sarakib’deki görüntüleri. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, İdlib kent merkezinin 15 kilometre doğusunda bulunan Sarakib, Rus savaş uçaklarının desteğini alan Suriye hükümet güçleri tarafından kuşatıldıktan sonra ele geçirildi. Sarakib’in Suriye güçlerinin eline geçtiği haberi, görgü tanıklarının Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne ulaştırdığı raporlardan yola çıkılarak duyuruldu.

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Gözlemevi’nin açıklamasında, Sarakib’deki ‘muhalif’ güçlerin, Suriye ordusunu kasabanın kuzey taraflarında, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri topçusunun Suriye hükümet güçlerine karşı topçu ateşi desteğiyle geri püskürttüğü’ bilgisi de yer aldı.

Görgü tanıkları, Suriye hükümet güçlerinin, Türk gözlem noktalarından açılan topçu ateşi altında bulunduğunu bildirdi.

Sarakib kasabası, Halep, Haseke ve Şam’a ulaşan stratejik M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktada bulunuyor.

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