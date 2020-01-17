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Suriye ordusu İdlib’e saldırı düzenledi; Türkiye sınırına yeni göç dalgası başladı

Suriye ordusu ve İran destekli gruplar, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, söz konusu gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı.

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Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka’ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti.

Halep kırsalına düzenlenen saldırılara dün Rus savaş uçakları da destek vermişti.

Rus uçakları, dün ve bugün İdlib’in güneyindeki Maarratürnuman’a gerçekleşen bombardımana da katıldı.

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Türkiye sınırı hattına doğru göç başladı

Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yöneldi.

Batı Halep kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 4 No’lu gözlem noktası mevcut.

Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye’yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün’e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor.

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