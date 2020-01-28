Suriye ordusu İdlib’e girdi; MSB ‘Gözlem noktaları riske girerse karşılık veririz’ dedi

Suriye ordusunun İdlib’in en büyük ilçesi Maarat el Numan’a girdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı ‘gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verileceğini’ duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

17 Ocak’ta Suriye ordusu ve İran destekli gruplar, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlatmıştı. Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yönelmişti. En son bilgilere göre 480 binin üzerinde sivil Türkiye sınırına ulaştı.

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Reuters’ın haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava destekli hükümet güçleriyle muhalifler arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti.

MSB: Gözlem noktalarımıza saldırı olursa karşılık veririz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’de yer alan gözlem noktaların güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceğini duyurdu.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.”