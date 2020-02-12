Suriye: Erdoğan gerçeklerden kopuk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de, bir kez daha Türk askeri hedef alındığı takdirde Türkiye’nin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” dedi. Erdoğan, dün kendisini devleti ‘FETÖ’ye teslim etmekle suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için ise “Bu ülkede FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir” ifadelerini kullandı.