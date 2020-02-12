Suriye: Erdoğan gerçeklerden kopuk

Suriye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘gerçeklerden kopuk’ olduğunu savundu.
Sputnik’in Suriye resmi haber ajansı SANA’ya dayandırdığı habere göre Suriye dışişleri bakanlığı, Erdoğan’ın bugün grup toplantısında sarf ettiği “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” sözlerine, “Türk rejiminin başının yaptığı içi boş açıklamalar ancak gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir” diye yanıt verdi.
Suriye’nin İdlib kentinde son iki haftada 12’si asker 13 Türk askeri, Suriye Ordusu’nun saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti. Rusya, Türkiye’yi ‘anlaşmalara uymamak’la suçluyor.