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Yaramazlara biraz batar!

Suriye: Erdoğan gerçeklerden kopuk

Suriye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘gerçeklerden kopuk’ olduğunu savundu.

Suriye dışişleri bakanlığı

Sputnik’in Suriye resmi haber ajansı SANA’ya dayandırdığı habere göre Suriye dışişleri bakanlığı, Erdoğan’ın bugün grup toplantısında sarf ettiği “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” sözlerine, “Türk rejiminin başının yaptığı içi boş açıklamalar ancak gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir” diye yanıt verdi.

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Suriye’nin İdlib kentinde son iki haftada 12’si asker 13 Türk askeri, Suriye Ordusu’nun saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti. Rusya, Türkiye’yi ‘anlaşmalara uymamak’la suçluyor.

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Erdoğan: Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de, bir kez daha Türk askeri hedef alındığı takdirde Türkiye’nin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” dedi. Erdoğan, dün kendisini devleti ‘FETÖ’ye teslim etmekle suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için ise “Bu ülkede FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir” ifadelerini kullandı.

Doktoru ve öğretmeni darp eden üç kişiye hapis cezası

İzmir’in Bornova ilçesinde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen Ali Türk’ün darp edilmesiyle ilgili davada sanıklardan Mürşit Yılmaz yedi yıl iki ay, Mehmet Yılmaz üç yıl üç ay ve Muharrem Yılmaz da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burhan Kuzu: Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen bir FETÖ kumpasıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi için birçok hakim ve savcıyı aradığına dair haberlerin yayınlanmasının ardından Twitter’da açıklama yaptı: “Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.”

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