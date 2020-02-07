SPK: Sosyal medyada yatırımcıları yönlendirerek mağdur etmek piyasa dolandırıcılığıdır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışılmasının ‘piyasa dolandırıcılığı’ kapsamına girdiğini ve kanunun, bu suçu işleyenlere iki ila beş yıl arasında hapis cezası öngördüğünü açıkladı.

Kurul’un açıklaması şöyle:

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“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”