Sosyalist Enternasyonal üyeliğine ret: PYD başvurusu CHP’li Oran’ın sözlerine ‘takıldı’

Demokratik Birlik Partisi (PYD)’nin alt kademe üyeliğinin tam yetkili üyeliğe çevrilmesi için Sosyalist Enternasyonal’e yaptığı başvuru, topluluğun başkan yardımcısı CHP’li eski vekil Umut Oran’ın Kolombiya’daki toplantıda yaptığı konuşmanın ardından reddedildi.

Oran yazılı açıklamasında, Kolombiya’nın Cartagena kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konseyi’nin Etik Komite toplantısında, PYD’nin alt kademe üyeliğinin tam yetkili üyeliğe çevrilmesi için yaptığı başvurunun reddedildiğini belirtti.

Toplantıda söz alan Oran, “PYD’nin bölgede savaş suçu işleyerek insan haklarını ihlâl ettiği Uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarının resmi raporlarına da geçmiştir. Ayrıca PKK ile ilişkide olduğu da Türkiye tarafından bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Bu ‘hayır’ sembolik olarak da önemli’

Oran’ın itirazının Sosyalist Enternasyonal yönetimince de paylaşılması üzerine PYD’nin tam üyelik başvurusu Etik Komite’de kabul edilmedi. Kongre toplantısında, PYD’nin konunun yeniden değerlendirilmesi girişimi, Sosyalist Enternasyonal üyelerinin Oran’ın sözlerini hatırlatması üzerine bir kez daha reddedildi.

Oran, yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Türkiye’nin ilkeli durmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde milletimizin çıkarları için PYD’nin alt kademe üyelikten kurtulup tam yetkili üye olmasına ‘hayır’ dedik. Ben bu ‘hayır’ın sembolik olarak da büyük önem taşıdığına inanıyorum.”

Oran, PYD’nin Bakanlar Kurulu kararıyla ‘terör örgütü’ ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin tutumu

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri PYD’yi ve silahlı kanadı YPG’yi (Halk Savunma Birlikleri) ‘terör örgütü’ olarak gördüklerini ifade ediyor.

ABD’de farklı kademelerdeki isimler PYD ve onun silahlı kanadı olan Halk Savunma Birlikleri’ni (YPG) terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı.

Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.