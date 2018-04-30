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Yaramazlara biraz batar!

Sonra mı tartışalım? YSK başkanına göre seçim güvenliğini şimdiden tartışmak yanlış

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmanın doğru olmadığını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, “Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, ‘Sahte oy pusulası kullanıldı’ diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil” dedi.

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Partilere de çağrı yapan Güven, “Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaştık. Halk eğitimlerde partilerin sandıklarda görevlendireceği üyelere eğitim vereceğiz. Üyelerini göndersinler eğitim verelim” diye konuştu.

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