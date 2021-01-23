Slayer’ın 1998 İstanbul konserinin videosu ortaya çıktı

Thrash metal grubu Slayer’ın 1998 yılında İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserin görüntüleri 23 yıl sonra ortaya çıktı.

Konserin ilk iki şarkısının yer aldığı video YouTube’da yayınlandı.

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Videoyu yayınlayan MuzikNews adlı kanal, konserin 90’larda Türkiye’deki rock-metal kültürü için zirve noktalarından biri sayıldığını belirtti.

Slayer konserini, radyo ve TV programı ‘Overdose’ için takip eden Özgür Ögöz’ün konser öncesi grubun kulisinde solist Tom Araya ile kısa bir röportaj yaptıktan sonra kamera kaydını yapan Cenk Özmercan (Death Project grubunun gitaristi) ile birlikte konserin yaklaşık 1 saatlik bölümünü gizlice kaydettiği ve bu görüntüleri o dönem TV programında yayınladığı kaydedildi.

O zamandan beri kayıp olduğu ifade edilen kamera kasetinin bulunduğu ve imkanlar dahilinde dijitale aktarıldığı ve devamının geleceği belirtildi.

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Konserin ‘Bitter Peace’ ve ‘Death’s Head’ isimli şarkıların yer aldığı ilk bölümünü şöyle: