Sirenler çalarken ‘Saygı duruşu yapacağınıza dua edin’ diyen imam açığa alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ile Rusya arasındaki ilişkileri inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller, Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında Flynn ve oğluna 15 milyon dolar teklif edildiğine dair iddiaları inceliyor.