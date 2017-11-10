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Sirenler çalarken ‘Saygı duruşu yapacağınıza dua edin’ diyen imam açığa alındı

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Denizli’nin Çivril ilçesinde kurulan semt pazarında, Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıldönümü nedeniyle saat 09.05’te sirenler çalarken ‘pazar duası’ ettiren imam H.G. açığa alındı.

Fotoğraf: Reuters

Çıtak Mahallesi’nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından ‘pazar duası’ okunuyor.

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Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G., Atatürk’ün hayatını kaybettiği 09.05’te sirenler çaldığında ‘pazar duası’ okudu.

İmam H.G., tepkiler üzerine “Saygı duruşu yapacağınıza dua edin” dedi.

Şikayet üzerine kaymakamlığa çağrılan ve hakkında soruşturma başlatılan imam, açığa alındı.

 

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