İstanbul’un Esenler ilçesinde, dün gece, seyir halindeki metronun vagonunda çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.

Fotoğraf: DHA

Olay saat 03:20 sıralarında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen üç kişi ile Bağcılar’dan bindikleri Yenikapı-Kirazlı metrosunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aralarında kavga çıktı. Kavga, iki kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlandı.

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Metro, Esenler istasyonuna ulaştığında bıçaklanan iki kişi ve yanlarındaki arkadaşı trenden indi. Bıçaklananları kanlar halinde gören metronun güvenlik görevlileri yardım istedi ve durum polise bildirildi. Yaralılar, metro istasyonuna giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İkiliyi bıçaklayan kişi ya da kişiler ise metro yolculuğuna devam etti. Bıçaklananların yanındaki üçüncü kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri Esenler metro istasyonunda olay yeri çalışması yaptı. Metronun güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı.