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Yaramazlara biraz batar!

Senarist Alper Alpözgen, arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, İstanbul’un Şişli ilçesinde arkadaşının evinde ölü bulundu.

AA’nın haberine göre 42 yaşındaki Alpözgen, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak’taki arkadaşının evine gitti. Alpözgen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek başka bir odaya geçti.

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Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odaya girdiğinde Alper Alpözgen’i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Alpözgen’in arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri Alpözgen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından Alpözgen’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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