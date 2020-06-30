İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

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AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’nin başına geçen ve iktidara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Ahmet Davutoğlu’nun kurucularından olduğu Şehir Üniversitesi, son dönemde tartışmaların odağındaydı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde yerleşke arazisinin üniversiteye usulsüz olarak devredildiği, okulun Halkbank’tan aldığı krediyi ödeyemediği belirtilmişti. Bankanın haciz kararı aldırması üzerine kurumda maaşlar ödenemiyordu.

Son olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Şehir Üniversitesi’nin, ‘garantör’ Marmara Üniversitesi’ne devredildiğini duyurmuştu.