Şehir Üniversitesi’nden Erdoğan’a yanıt: Devir yasal; talebimiz kredi yapılandırma

İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite hakkındaki iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: sehir.edu.tr

Erdoğan, yeni parti kurma hazırlığındaki eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, kurucularından olduğu üniversiteye Kartal’daki araziyi yasaya uygun olmayan şekilde devrettiğini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı, Halkbank’tan kredi alan üniversitenin de bankayı ‘dolandırmaya çalıştığını’ iddia etmişti.

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İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan üniversite, okula yönelik baskının, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini kesintiye uğratmasından derin kaygı duyulduğunu dile getirdi.

Açıklamada, Kartal ilçesindeki Dragos yerleşkesinin, üniversite devrinin yasalara uygun olarak yapıldığı ifade edildi.

Üniversite, Halkbank’tan bankacılık mevzuatına uygun olarak yatırım kredisi kullanıldırıldığını, paranın tamamen inşaat için kullanıldığını kaydetti.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Şehir Üniversitesi, kredi borçlarını ödeyebilecek kapasiteye sahip olup bu süreçte borçlarının silinerek kamu tarafından yüklenilmesini asla talep etmemiştir. Üniversitenin talebi mevcut yasalar çerçevesinde borçlarının yeniden yapılandırılmasından ibarettir.”

Ayrıca, Halkbank’ın 11 Ekim’de üniversitenin bankalardaki tüm varlıklarına ihtiyati haciz uyguladığı dile getirilerek okulun maaş ve burs ödemeleri olmak üzere temel harcamalarını bile yapamadığı ifade edildi.

Üniversite, açıklamasına dair paylaştığı teknik detayları sitesinde yayınladı.