Salgının ilk yılı: ‘İş cinayetleri’nde 861 kişi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Covid-19 salgınının birinci yılında iş cinayetlerinde 861 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

İSİG’in verilerine göre salgın nedeniyle en çok ölüm 178 can kaybıyla İstanbul’da görüldü. Bu kenti 42 ölümle Ankara, 41 ölümle İzmir takip etti.

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Hayatını kaybedenlerin yüzde 43’üne denk gelen 367’si sağlık çalışanıydı. Ticaret/büro iş kolundaki can kaybı sayısı 228’le ikinci sırada yer aldı.

Hayatını kaybedenlerin 790’ı erkek, 71’i kadındı. 51-64 yaş grubu, en çok ölümün görüldüğü yaş grubu oldu.