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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Uçak kazazedelerinden 12’si yoğun bakımda, hayati tehlikeleri yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak kazasında yaralanan ve Kartal’da hastanede tedavi gören yolcuları ziyaret etti. Koca, yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 kazazede ile diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Koca, yolcu uçağında yaralanan yolcuları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Koca, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan elim kaza nedeniyle toplam 180 yaralımız tedavi edildi. Şu an yatarak tedavisi devam eden 54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. 54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum.”

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‘Pilotların durumu iyi’

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın pilotlarının sağlık durumlarının sorulması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘pilotların genel durumlarının iyi olduğunu, iki ayrı hastanede ayrı ayrı takip edildiklerini hayati bir sorunlarının olmadığını’ söyledi.

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