Sağlık bakanı: Çinli çocukta corona değil grip var, doktor yanlış işaretlemiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde bir Çinli çocuğa corona virüsü tanısını konduğu iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak geçen yılın aralık ayında görülen corona virüsü, şimdiye dek 200’ün üzerinde insanın ölümüne yol açmıştı. Virüs Çin’de binlerce kişiye bulaşırken, ABD, Britanya, Almanya, Fransa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya gibi ülkelerde görülmüştü.

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Eski CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, fakültenin çocuk acil bölümü, altı yaşındaki kız çocuğuna corona virüsü tanısı koyduğunu, bulunduğu katı ‘yeşil alan’ ilan ettiğini dile getirdi. Yarkadaş, çocuğun iki yakının da karantinaya alındığını öne sürdü.

Yarkadaş, Twitter hesabından bir de belge paylaştı. Belgede, çocuğa corona virüsü tanısı konduğu görüldü.

‘Mevsimsel grip’

DHA’da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuğa corona virüsü değil mevsimsel bir grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konduğunu söyledi.

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Koca şunları dile getirdi: “Çapa Tıp Fakültesi’nde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran altı yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.”

Sağlık bakanı, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığını savunarak yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.

‘Numuneleri daha incelemedik’

DHA’nın servis ettiği fotoğraflarda, acil servisin girişine emniyet şeridi çekildiği görüldü. Ancak şerit daha sonra kaldırıldı.

Koca, Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a açıklamasında, çocuğa ilişkin corona teşhisinin, bilgisayar üzerinde ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ şıkkının işaretlenmesi nedeniyle yanlışlıkla yazıldığını söyledi.

Sağlık bakanı şunları ifade etti: “Evet, bu çocuk Çapa’ya müracaat ediyor. Biz çocuktan numune alıyoruz. Bu numunelerin PSD yöntemiyle çalışılması gerekiyor. İşlem yalnızca Sağlık Bakanlığı’nda yapılıyor. İlgili hekim talepte bulunurken, ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ hanesini işaretlemiş. Halbuki numuneler elimize ulaşmadı, daha yolda, yeni gönderildi. Bize ulaşmayan ve üzerinde çalışılmayan numune için kesin tanı nasıl konur? Anlayabilmiş değilim. Maksatlı olduğu kesin. Bu hususta üniversite kendi içinde değerlendirme yapacaktır.”