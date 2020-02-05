Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı, havalimanı uçuşlara kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus’a ait bir uçak pistten çıkarak ağır hasar aldı. Uçağın alev alması sonrası olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonrasında Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı.

Reklam

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 177 kişinin olduğu uçakta şu ana kadar ölüm haberi alınmadığını belirterek, uçağın sert iniş nedeniyle düşerek kırılmaya uğradığını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.”