Sabiha Gökçen’de uçağın pistten çıkış anı görüntülendi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
Yaramazlara biraz batar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Türk birliklerine saldırısının ‘affedilecek bir olay olmadığını’ belirterek, iki ülke yetkililerinin Rusya’daki görüşmelerini hatırlatarak, Ankara’nın Şam yönetimiyle görüşmesinin bu aşamada doğru olmayacağını savundu.
Ankara’da valilik, kentte yarın akşama kadar sürecek fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), işsizliğin 0.2 puan artacağını tahmin etti.
Çin’in Wuhan kentindeki bir hastane çalışanı, yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtilenden çok daha fazla olduğunu söyledi.
Antalya’da 1960’larda yapılan tek katlı evler, yan yattıkları için demir çubuklarla destekleniyor. Bazı evlerde gidecek yeri olmayanlar can korkusuyla yaşamak zorunda kalıyor.