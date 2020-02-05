Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen’de uçağın pistten çıkış anı görüntülendi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor. 

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