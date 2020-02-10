Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat’ta pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı. Ekipler ilk olarak, uçağın kokpit kısmıyla bir motorunun ardından uçağın kanatlarını depoya götürmek üzere TIR’a yükledi. Çalışmalara, yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacak.

Fotoğraf: DHA

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait içerisinde 177 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak, inişten sonra İstanbul Kurtköy’deki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetmişti.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının üçüncü gününde sabah 09:00 sıralarında başlayan enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler, vinç yardımıyla enkaz alanına gelen ilk TIR’a uçağın parçalanan üç kısmından birisi olan kokpit kısmını ve bir motorunu yükledi. Ardından gelen ikinci TIR’a Açelya isimli uçağın kanatları yüklendi. Ardından TIR, incelemelerin yapılacağı depoya doğru yola çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara veren ekiplerin, yarın sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.