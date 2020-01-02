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Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi’nden Libya tezkeresine destek

Saadet Partisi (SP) Libya tezkeresinde ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı. SP’nin iki vekilinden biri olan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise oy kullanmayacağı söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP Libya tezkeresine karşı çıkarken, AKP ve MHP’nin tezkereye ‘Evet’ demesi TBMM’den bu kararın geçmesi için yeterli oluyor.

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SP’nin açıklaması şöyle: “Türkiye’nin, Libya’nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması’ anlaşmasını önemli buluyor ve destekliyoruz. Libya’ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gereken bir adım olduğuna inanıyoruz. Süreç doğru kurgulanırsa; askerimizin oradaki varlığı bile başlı başına birçok yanlış adımın atılmasını engelleyebilecektir.”

‘Amacı ortaya konmalı’

Açıklamada, Libya’da Birleşmiş Milletler’in de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolünde olan bölgede ülke halkının üçte ikisinin yaşadığı ifade edilerek, şöyle dendi:

“Bu Libya halkı nezdinde, barış ve huzurun tesisi için asker gönderme kararının meşruiyetini artıran önemli bir karinedir. Özellikle merkezi hükümete karşı çatışan güçlerin etkin olduğu alanda Türk askerinin işgalci, sömürgeci ve şovenist mantıkla orada olacağına dair propagandalar yapılmaktadır. Bu noktada; özellikle bu türden algısal oyunlara dönük stratejiler üretilmeli, Libya’nın neresinde yaşıyorsa yaşasın, her bir Libya vatandaşı için, Türk askerinin orada bulunmasının amacının Libya’nın toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflediği ve ayrım yapmaksızın bütün Libya halkı için barış ve huzuru inşa etmek olduğu ortaya konulmalıdır.”

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