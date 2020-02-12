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Yaramazlara biraz batar!

Rusya ve Türkiye, anlaşmalarının uygulanması konusunda mutabık kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan telefonda İdlib’deki artan gerilimi görüşerek vardıkları anlaşmaların uygulanması konusunda mutabık kaldılar.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Suriye hükümeti de bugün (11 Şubat) ülkenin kuzeydoğusundaki otoyolu 2012 yılından sonra ilk defa kontrolü altına almıştı.

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Rusya’nın TASS haber ajansı Kremlin’e atıfta bulunduğu haberinde Putin ve Erdoğan’ın Suriye konusunda temasta kalma hususunda anlaştıklarını söyledi.

Rusya’nın IFAX haber ajansı ise yine Kremline atıfta bulunarak Putin ve Erdoğan’ın Suriye üzerine görüşülen Rusya-Türkiye anlaşmalarının uygulanmasının önemli olduğu konusunda anlaştıklarını söyledi.

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