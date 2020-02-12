Rusya: Türk ordusunun İdlib’deki yığınağı, durumu kötüleştiriyor; SMO da bölgede

Rusya, Türk ordusunun İdlib’deki hareketliliği ile zırhlı araç ve mühimmat yığınağının, bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini bildirirken, Rus resmi medyası, ‘Türkiye’nin vekil gücü’ olarak nitelendirdiği Suriye Milli Ordusu’nun, İdlib’e Türk ordusu ile birlikte girdiğini öne sürdü.

Suriye sınırındaki Türk askeri konvoyu. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bu akşam yapılan açıklamada, İdlib’deki Türk birliklerinin giderek artan varlığı ile zırhlı araç ve mühimmat yığınağının, durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

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Öte yandan Rus TASS ajansı, Türkiye’nin, İdlib’de Suriye hükümet güçleriyle savaşmak üzere Suriye Milli Ordusu (eski ÖSO) unsurlarını bölgeye gönderdiğini bildirdi.

Bölgedeki kaynakların gönderdiği fotoğrafların da Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birliklerinin ortaklaşa hareket ettiklerini gösterdiğini kaydeden TASS, SMO’yu ‘Türkiye’nin kendi vekil (proksi) gücü’ olarak nitelendirdi.

TASS, Rus medya kurumu Izvestia’nın da, Suriye hükümet kaynaklarına dayanarak, SMO’nun İdlib’in kuzeyinden ‘cihatçılara yardım etmek üzere bölgeye giriş yaptığının’ tespit edildiğini aktardı.