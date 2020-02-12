Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Türk ordusunun İdlib’deki yığınağı, durumu kötüleştiriyor; SMO da bölgede

Rusya, Türk ordusunun İdlib’deki hareketliliği ile zırhlı araç ve mühimmat yığınağının, bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini bildirirken, Rus resmi medyası, ‘Türkiye’nin vekil gücü’ olarak nitelendirdiği Suriye Milli Ordusu’nun, İdlib’e Türk ordusu ile birlikte girdiğini öne sürdü.

Suriye sınırındaki Türk askeri konvoyu. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bu akşam yapılan açıklamada, İdlib’deki Türk birliklerinin giderek artan varlığı ile zırhlı araç ve mühimmat yığınağının, durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Reklam

Öte yandan Rus TASS ajansı, Türkiye’nin, İdlib’de Suriye hükümet güçleriyle savaşmak üzere Suriye Milli Ordusu (eski ÖSO) unsurlarını bölgeye gönderdiğini bildirdi.

Bölgedeki kaynakların gönderdiği fotoğrafların da Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birliklerinin ortaklaşa hareket ettiklerini gösterdiğini kaydeden TASS, SMO’yu ‘Türkiye’nin kendi vekil (proksi) gücü’ olarak nitelendirdi.

TASS, Rus medya kurumu Izvestia’nın da, Suriye hükümet kaynaklarına dayanarak, SMO’nun İdlib’in kuzeyinden ‘cihatçılara yardım etmek üzere bölgeye giriş yaptığının’ tespit edildiğini aktardı.

Reklam

Rusya: Türkiye, Suriye’de anlaşmalara uymuyor

Rusya ve Türkiye, anlaşmalarının uygulanması konusunda mutabık kaldı

Suriye ordusu: Türkiye’nin saldırılarına cevap verilecek

Erdoğan: Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz

Dışişleri sözcüsü: Jeffrey, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı

Suriye: Erdoğan gerçeklerden kopuk

İdlib’e büyük askeri yığınak

MSB: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, iki tank, bir uçaksavar mevzii imha edildi, bir tank ele geçirildi

İdlib’e askeri yığınak devam ediyor

MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Suriye ordusunun İdlib’deki topçu ateşinde beş asker hayatını kaybetti

Türkiye, İdlib’de yüzlerce askeri araçla yığınak yapıyor

Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

Erdoğan: Suriye’de rejimin saldırısında beş asker ve üç sivil şehit oldu

SON HABERLER

Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isterken çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...