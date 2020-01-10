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Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Tümgenerel Yury Borenkov Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırıları ve karadaki ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler’e göre Türkiye sınırına yakın yerlere kaçanların sayısı 250 bine yaklaştı.

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TASS haber ajansında yer alan habere göre Tümgenerel Borenkov “Türk tarafı ile yapılan anlaşmalara göre, 9 Ocak 2020’de Moskova saatiyle 14:00’den (TSİ 14:00) itibaren İdlib çatışmasızlık bölgesinde ateşkes başlatıldı” dedi.

Türkiye, Rusya’dan bölgede ateşkes sağlamasını istemiş ve konuyu görüşmek üzere geçen ay Moskova’ya heyet göndermişti.

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