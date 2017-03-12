Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Almanya’dan Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının durdurulduğu Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü.

Reuters atlı polislerin metal bariyerler çekerek konsolosluğun bulunduğu alanın önünde durduğunu duyurdu.

Ajans, eylemcilerin sayısının giderek arttığını, Almanya’daki Türklerin de gelmeye başladığını aktardı.

AA ise atlı polislerin de aralarından olduğu güvenlik güçlerinin eylemcilere copla müdahale ettiğini ve yere düşenlerin görüldüğünü öne sürdü.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan, kalabalığa hitap etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmesinin ardından Rotterdam’a kara yoluyla geçeceğini duyurmuş ve bakanın bu açıklamasından sonra Rotterdam başkonsolosluğu önündeki yol trafiğe kapatılmıştı.

Kaya’nın aracı Rotterdam konsolosluk binasının yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekilerin Almanya’ya dönmesini istemişti.

Bakan: Başkonsolosluğumuza giremiyoruz

Bakan, daha sonra şu tweetleri atmıştı: “Yüzlerce polis vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Ülkemizin toprağı olan Başkonsolosluğumuza girmemiz engelleniyor.”

Ne olmuştu?

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.