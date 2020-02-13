Reuters doğrulattı: Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu

Dünden bu yana çeşitli medya kanallarında Atlasglobal’in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı belirtildi. Reuters konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa kararı doğrulattı.

Fotoğraf: Atlasglobal

Atlasglobal ile ilgili çıkan haberlerde şirketin tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı, çalışanları bilgilendirmek için Florya’daki genel müdürlük binasına davet ettiği ifade edilmişti. Şirketin iflas kararı bildirebileceği de haberlerde yer alan ayrıntılar arasındaydı.

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Resmi bir açıklama için şirket yetkililerine ulaşılamadı ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters’a kararı doğruladı.

Atlasglobal geçen kasım ayı sonunda, zarar ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık’ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.