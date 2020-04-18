Reuters anketi: ‘Merkez’in faizde 50 baz puan daha indirime gitmesi bekleniyor

Ekonomik faaliyetin geçtiğimiz ay içerisinde sert yavaşlamasına neden olan corona virüsü pandemisinin etkilerini azaltmayı hedefleyen Merkez Bankası’nın nisan ayında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Reuters’ın 18 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan (ortanca) beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Medyan 50 baz puan indirimde şekillenirken tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.

Reklam

Merkez Bankası, martta Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasının tespit edilmesinden kısa bir süre sonra iki gün öne aldığı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 9.75’e çekmişti.

Merkez Bankası faiz indirimlerinin ötesinde reel sektöre fon amaçlı politika faizini altında fonlama imkanı ile küresel merkez bankalarının gevşeme adımlarına benzer tahvil alımlarını hızlandırarak artırma yoluna gitti. Banka tarihinin en hızlı tahvil alımlarını yapıyor.

Mart sonundan beri 27 milyar liraya yaklaşan piyasa değeri tutarında tahvil alımı yapıldı. Bu miktarın 15.6 milyar liralık kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan alınan Hazine tahvillerinden oluşuyordu. Merkez Bankası dün de dahil tahvil alımlarına devam etti.

Reklam

Banka dün açıkladığı yeni adımlarla tahvil alımlarında üst limiti de genişletti.

Salgının iç talep, ihracat ve turizm gelirlerinde düşüşe sebep olacağını belirten Rabobank kıdemli gelişen piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, “Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek istiyor ve corona virüsünün Türkiye üzerindeki etkisinin ne kadar ciddi olacağını göz önünde bulundurduğumuzda faiz oranlarını daha da aşağı çekmesi kesinlikle mantıklı” dedi.

TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinin yerel üretimin artırılmasına ve küresel ticarette Türkiye’nin daha büyük pay sahibi olmasına yol açarak ekonomiye ileride fayda sağlayabileceğini vurgulayan Matys, devam etti:

“Eminim ki birçok yatırımcı Türkiye’yi, TL’nin özgürce işlem görmesine izin vermesi konusunda takdir edecektir. Liranın tamamen serbest bırakılması değerlendiriliyorsa, buradaki en önemli unsur bir oyun planının olmasıdır.”

TCMB PPK toplantısının sonuçları 22 Nisan saat 1400’te açıklanacak. Bankanın faiz kararı yanısıra genişlemeci adımlarını daha da artırıp artırmayacağı da yakından izlenecek.