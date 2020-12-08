Rapor: Kasımda 294 işçi hayatını kaybetti, 64’ü sağlık iş kolundan

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yılın ilk 11 ayında en az 2 bin 32, kasım ayında ise 294 işçinin, iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

İSİG’in raporuna göre, kasım ayındaki ölüm sayısı, bu yıl içinde bir ayda görülen en fazla can kaybı olarak kayda geçti. Bu ayı, 223 ölümle nisan, 218 ölümle de ağustos ayı takip etti. Geçen yılın ilk 11 ayında ise 1606 işçi yaşamını yitirmişti.

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Bu ayki ölümlerin en fazla görüldüğü iş kolu, yüzde 22’yle sağlık oldu. Bunu yüzde 21’le ticaret/büro/eğitim, yüzde 12’yle tarım/orman iş kolu izledi.

Kasımda hayatını kaybeden 294 işçiden yüzde 54’ünün ölüm nedeni Covid-19 hastalığıydı. Yüzde 9’u düşme, yüzde 9’u ise trafik-servis kazası olarak kayda geçti.

Ölenlerin 21’i kadın, 273’ü erkekti. İşçilerden üçü çocuk, dördü de mülteci/göçmen statüsünde.