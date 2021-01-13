Rapor: 2020’de 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, geçen yıl iş cinayetlerinde 2 bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf: Pixabay

İSİG’in verilerine göre en çok ölüm, 325 can kaybıyla İstanbul’da kayda geçti. Mega kenti 111 ölümle İzmir, 99 ölümle İzmir takip etti.

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Geçen yıl ölümlerin yüzde 31’ine Covid-19 neden oldu. Ölenlerin 101’i göçmen, 68’i de çocuktu.

Tarım/orman işkolu, 442 ölümle ilk sırada yer aldı. Bunu inşaat/yol işkolu 335 ölümle izledi. Sağlık işkolunda ise can kaybı 330 olarak kayda geçti.