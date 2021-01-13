Rapor: 2020’de 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, geçen yıl iş cinayetlerinde 2 bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İSİG’in verilerine göre en çok ölüm, 325 can kaybıyla İstanbul’da kayda geçti. Mega kenti 111 ölümle İzmir, 99 ölümle İzmir takip etti.
Geçen yıl ölümlerin yüzde 31’ine Covid-19 neden oldu. Ölenlerin 101’i göçmen, 68’i de çocuktu.
Tarım/orman işkolu, 442 ölümle ilk sırada yer aldı. Bunu inşaat/yol işkolu 335 ölümle izledi. Sağlık işkolunda ise can kaybı 330 olarak kayda geçti.