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Yaramazlara biraz batar!

Rapçi Ezhel için tutuklama kararı: Bazı şarkılarında ‘uyuşturucuya özendirdi’

Gözaltına alınan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. İpekçioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: Twitter

Müzik dünyasında ‘Ezhel’ olarak bilinen İpekçioğlu, sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, narkotik şube ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu’nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirledi.

Fotoğraf: DHA

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy’de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu’nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Emniyette hakkındaki suçlama ile ilgili sorgulanan İpekçioğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da sorgulanan İpekçioğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu’nu, ‘uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak’ suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.

 


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