Radyocudan infaz çağrısı: Operasyona itiraz eden gazeteciyi, milletvekilini vurun

CHP’li Barış Yarkadaş, Afrin harekatı için “Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun vurun” diyen Kral FM programcısı ‘Afrikalı Ali’yi RTÜK’e şikayet etti.

İstanbul milletvekili Yarkadaş, radyocunun Afrin harekatını eleştirenlere dair canlı yayında sarf ettiği sözleri kişisel Twitter hesabından şöyle paylaştı: “İktidarın nefret dilinden cesaret bulan KRAL TV programcısı Afrikalı Ali, canlı yayında ‘Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun VURUN’ diyor. Bu sözlerin söylenebildiği bir ülkeyi yönetebilmek imkansız hale gelir.”

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8- İktidarın nefret dilinden cesaret bulan KRAL TV programcısı Afrikalı Ali, canlı yayında "Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister Milletvekili olsun VURUN" diyor. Bu sözlerin söylenebildiği bir ülkeyi yönetebilmek imkansız hale gelir. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 23, 2018

Yarkadaş, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunduğunu da duyurdu.

Yarkadaş şöyle yazdı: “İktidardan güç alan bu sözleri, RTÜK’e şikayet ettim. Bu ülkenin önemli bir yayın kuruluşunda, yine bu ülkenin hiçbir yurttaşı hedef gösterilemez; infaz çağrısı yapılamaz! Ki, hangi düşünceye sahip olursa olsun hiç kimsenin böyle bir çağrıya hakkı yoktur!”