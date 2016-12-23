Putin: Uçak düşürme emrinin arkasında Türk liderliği olduğu fikrimi değiştiriyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’yle geçen yıl yaşanan ‘uçak krizi’yle ilgili yeni bir açıklama yaptı: “Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum.”

Sputnik’in aktardığına göre, gelenekselleşen yıl sonu toplantısını düzenleyen Putin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir eylem olduğunu söyledi.

Putin şöyle devam etti: “Açık konuşmak gerekirse, uçağımızın Türk liderliğinin emri olmadan, Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından düşürüldüğü tezine şüpheyle bakıyordum. Fakat büyükelçimize bir polis tarafından düzenlenen saldırı ardından fikrimi değiştirmeye başlıyorum.”

Türkiye’yle ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyleyen Rusya devlet başkanı, ilişkileri geliştirmek için birçok şey yapacaklarını aktardı.

Putin, büyükelçi suikastının faili çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın araştırılan bağlantılarıyla ilgili olarak, “Bana göre her şey mümkün. Yıkıcı unsurların, emniyet ve istihbarat teşkilatları ve ordu da dahil olmak üzere Türk devlet organlarına derin bir biçimde nüfuz etmiş olması mümkün” dedi. Rus lider, birilerini bir şeyle suçlama hakkını kendisinde görmediğini ve bu suikastın Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Bundan bir yıl önce Türk F-16’ları, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus Su-24 tipi uçağı düşürmüştü. Rusya buna her türlü ilişkiyi durdurarak tepki verirken, bilhassa turizm sektöründe ciddi bir kriz yaşanmıştı.

İki ülke arasındaki gerilimde ilk adım Türkiye’den gelmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği özür mektubuyla ilişkilerde yumuşama başlamıştı.

Erdoğan’ın Rusya ziyaretiyle iki lider yan yana gelirken, darbe girişiminin ardından Putin’in Ankara’yı araması olumlu bir adım olarak yorumlanmıştı.