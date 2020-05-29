Profesör Ceyhan: Vaka sayısında 10’lu rakamların altına altı haftada ineriz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bizde birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu bence son derece olumlu azalma şekli. Ben 10’lu rakamların altına dört-altı haftada ineceğimizi, maskeyi ve mesafeyi bırakmanın dört-altı aydan daha sonraki dönemde olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Salgınlarda sağlıklı yavaşlamanın keskin bir şekilde olmayacağını belirten Prof. Dr. Ceyhan, “Hızla sıfırlara inerse ‘biz bazı vakaları atlıyor olabiliriz’ anlamına gelir. Dolayısıyla bunun aşağı yukarı dört-altı hafta civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Kaldırılamayacak hiçbir tedbir yok. Yeter ki siz gerekli önlemleri alın” diye konuştu.

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Ceyhan, belirtileri olmayıp virüs taşıyan insanları bulmanın, belirtisi olanları bulmak kadar kolay olmadığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Bir dirençle karşılaşırsınız. Bunu Almanya da yaşıyor. Mesela 7-8 binlerden hızla binin altına indiler; ama çok uzun süredir 600-700 gibi rakamlarda takılıp kaldılar. Bu doğaldır. Bizde de birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu bence son derece olumlu azalma şekli.”

‘Çoktan bitmişti’

Ceyhan, Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi’nin Türkiye’de corona virüsünün 8 Eylül’de bitebileceği yönündeki açıklamalarına da şu cevabı verdi: “Daha önce de böyle bir şey yayımlandı. İlk yaptıkları tahminlerin neredeyse hiçbiri tutmadı. Onların tahminlerine bakarsanız Türkiye’de çoktan bitmişti. Hatta sadece bizde değil birçok ülkede çoktan bitmişti bu iş. Ama henüz biten hiçbir ülke olmadı. Ben bunu yapanın bizden daha iyi modelleme yaptığı düşüncesinde değilim.”