Pompeo’dan Kaşıkçı yorumu: Suudi prens ile cinayet arasında doğrudan bağ yok

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bir bağ olmadığını savundu.

Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Senato’da basına kapalı oturumda üyeleri bilgilendirdi.

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Oturum çıkışında gazetecilere konuşan Pompeo, “Prensin Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair emir verdiğine ilişkin doğrudan bir bilgi yok” dedi.

‘Güçlü ilişki’ vurgusu

Öte yandan, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale de kaleme alan bakan, Suudi Arabistan’ı IŞİD, diğer terör örgütleri ve İran’a karşı ‘Ortadoğu’da denge sağlayan bir güç’ olarak tanımladı.

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Pompeo, “ABD ile Suudi Arabistan bağlarını zayıflatmak ABD’nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliği açısından ölümcül bir hata olurdu” dedi.

ABD’li bakan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha fazla gerçeğin gün ışığına çıkması durumunda, Donald Trump yönetiminin sorumlular hakkında daha ileri cezalandırıcı önlemler düşüneceğini de kaydetti.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’da girdiği Suudi başkonsolosluk binasına öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da cesedinin parçalarına ayrıldığını duyurmuştu. Ancak gazetecinin cesedinin yeri bilinmiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.