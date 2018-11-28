Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pompeo’dan Kaşıkçı yorumu: Suudi prens ile cinayet arasında doğrudan bağ yok

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bir bağ olmadığını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Senato’da basına kapalı oturumda üyeleri bilgilendirdi.

Reklam

Oturum çıkışında gazetecilere konuşan Pompeo, “Prensin Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair emir verdiğine ilişkin doğrudan bir bilgi yok” dedi.

‘Güçlü ilişki’ vurgusu

Öte yandan, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale de kaleme alan bakan, Suudi Arabistan’ı IŞİD, diğer terör örgütleri ve İran’a karşı ‘Ortadoğu’da denge sağlayan bir güç’ olarak tanımladı.

Reklam

Pompeo, “ABD ile Suudi Arabistan bağlarını zayıflatmak ABD’nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliği açısından ölümcül bir hata olurdu” dedi.

ABD’li bakan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha fazla gerçeğin gün ışığına çıkması durumunda, Donald Trump yönetiminin sorumlular hakkında daha ileri cezalandırıcı önlemler düşüneceğini de kaydetti.

Trump, ilk yurtdışı gezisini yaptığı Suudi Arabistan’a 110 milyar dolarlık silah satınca Kral Selman’la (soldan ikinci) ‘kılıç dansı’ yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’da girdiği Suudi başkonsolosluk binasına öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da cesedinin parçalarına ayrıldığını duyurmuştu. Ancak gazetecinin cesedinin yeri bilinmiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Washington Post yazarı: Kaşıkçı’yı öldürme emri temmuz ayında verildi

Kaşıkçı’nın cesedinin arandığı villa kaçak çıktı

Çavuşoğlu Kaşıkçı kaydını dinlemiş: Suudi adli tıp uzmanı yaptığından keyif alıyor

Yalova’da Kaşıkçı operasyonu: Arap işadamının villasında ceset arandı

Erdoğan, Suudilerden hesap sordu: Talimat kimden? Ceset nerede? İşbirlikçi kim?

Trump: Veliaht Prensi, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabilir

İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi

Almanya Riyad’a silah ihracatını tamamen durdurdu

Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişi AB’ye giremeyecek

BAE dışişleri bakanı, Yeni Şafak’ı işaret etti: Yalan haber yapıyorlar

Trump: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemiyorum

Washington Post: CIA ‘Kaşıkçı’nın öldürülme emri veliaht prensten’ tespiti yaptı

ABD’den 17 Suudi yetkiliye Kaşıkçı yaptırımı

Riyad: Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez

Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan beş şüpheli için idam istedi

Çavuşoğlu’na göre Kaşıkçı’da uluslararası soruşturma şart: Kapatmak olmaz

Washington Post’tan ABD Kongresi’ne Kaşıkçı çağrısı: Örtbas operasyonu var

Kaşıkçı cinayeti sonrası İstanbul’dan telefon: Patronunuza söyleyin, iş bitti

Çavuşoğlu’dan ‘Bizde Kaşıkçı kaydı yok’ diyen Fransız bakana: Doğruları söylemiyor

Fransız bakan, ‘Bizde Kaşıkçı kaydı yok’ dedi: Erdoğan politik oyun oynuyor

Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş

Al Jazeera: Kaşıkçı kimyasalla yok edildi, kanıtlar rezidansta bulundu

İddia: Kanalizasyon şebekesinde Kaşıkçı’nın izine rastlandı

Kılıçdaroğlu’na göre iktidar gözetiminde: Kaşıkçı’nın katilleri VIP’ten çıkıp gitti

Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili paylaşmadığımız deliller var

Erdoğan, WP’ye yazdı: Kral’ın Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiğine hiç inanmadım

‘Yetkililer’e göre Kaşıkçı’nın cesedi gömülü değil: Asitle eritilmiş olabilir

ABD: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yanıt bekleyen daha çok sorumuz var

Savcılık: Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğuldu, cesedi parçalandı


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...