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Yaramazlara biraz batar!

Piyasa PPK’ya odaklandı; Dolar 5.80’i aştı, 23 Ekim’den bu yana en yüksek seviyede

Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararına odaklanan piyasada Moody’s’in cuma günü Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesine yönelik bir açıklama yapmaması ve artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 5.80’i aşarak 23 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket eden ve haftayı 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, cuma günü Moody’s sonrası 5.7905’a kadar yükseldi.

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Bu sabah güne 5.78 civarında başlayan dolar/TL saat 11:59’da 5.8030/5.8050 seviyesinde.

‘Akdeniz’de gerginlik ve S-400’ler satış baskısını artırıyor’

Bir bankanın döviz işlemcisi, piyasadaki satış baskısının artmasında birkaç faktörün ön plana çıktığını söyleyerek şöyle konuştu: “TL’de satış baskısını artıran unsurları Akdeniz’deki gerginliğin artması, Türkiye’nin Rusya ile yeni bir S-400 anlaşmasına doğru gidiyor olabileceğine yönelik haberler, Moody’s’ten olumlu bir adım gelmemesi ve MB’nin faiz kararının yaklaşmış olması olarak özetleyebiliriz. TL bugün negatif ayırışmış durumda ancak nominal olarak baktığımızda değer kaybı sınırlı. TL’de bu hafta MB başta olmak üzere faiz kararları yön belirleyici olacaktır.”

MB 12 Aralık’ta yılın son Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısını yapacak. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre MB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

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Öte yandan cuma günü Interfax’ta yer alan bir habere göre Rusya ve Türkiye yeni S-400 füze sistemi seti tedarik edilmesine yönelik bir sözleşme üzerine çalışıyor.

Türkiye ile Libya arasında geçen hafta Ankara’nın Akdeniz’deki denizaşırı enerji keşfi konusundaki anlaşmazlığını Yunanistan da dahil olmak üzere ülkelerle karmaşıklaştırabilecek güvenlik ve askeri işbirliğini alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat, anlaşmanın kendi egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddia eden Yunanistan’ı kızdırdı.

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