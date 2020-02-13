Pistten çıkan uçakta görevli dört kabin memuru şikayetçi olmadı

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili soruşturmada ifadesi alınan dört kabin memuru şikayetçi olmadı.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar ifadesine başvurulan 165 kişinin arasında uçakta görevli dört kabin memuru da bulunuyor.

İfadesi alınmayan 13 kişi kaldı

Kabin memurlarının uçağın indikten sonra pistten çıktığını söyledikleri, kazadan dolayı şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İfadesi alınan bazı yolcuların şikayetçi olduğu, bazılarının olmadığı, sekizi Türk, beşi yabancı 13 yolcunun ifadesinin henüz alınmadığı belirtildi.

Kaza kırım ekibi ve ABD’li yetkililerin çalışmaları sonucunda hazırlanacak ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşması bekleniyor. Kara kutu ise Almanya’da incelenecek.