Perinçek’in iddiası: Dugin, 14 Temmuz’da Erdoğan’ın danışmanlarına ‘Askerde hareketlilik var’ dedi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Aleksandr Dugin’in darbe girişiminden bir gün önce TSK’da bir hareketlilik olduğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmalarına söylediğini öne sürdü.

ahvalnews.com’a konuşan Perinçek, Dugün’in 13 Temmuz 2016’da kendilerinin daveti üzerine Türkiye’ye geldiğini, Erdoğan’ın danışmanlarıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le randevusunun olduğunu ifade etti.

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Perinçek şöyle devam etti: “Başbakan Binali Yıldırım’la da görüşmesi oldu. O da bize ‘Türk ordusu içinde bir hareketlilik saptıyoruz’ dedi. Kendi ifadesiyle söylüyorum; ‘Rus devleti, Türk ordusu içinde bir hareketlilik saptıyor’ dedi. Ben kendisinden AKP yöneticileriyle, hükümetle yaptığı görüşmelerde bu bilgiyi aktarmasını rica ettim. O da görüştükten sonra tekrar buluştuk ve bize bu bilgiyi hükümete söylediğini belirtti. Dugin, 14 Temmuz günü yalnız Melih Gökçek’e değil Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarına da aktardı bu bilgiyi.”

Bu danışmanların adını tam olarak bilmediğini aktaran Perinçek, “İki üç tane danışmanından resmi randevu aldı Dugin, resmi görüşme yaptı. Bunlar devletin kayıtlarında vardır” dedi.